Incidente in viale Togliatti: morta la ragazza di 27 anni investita da un'auto

Non ce l'ha fatta la ragazza investita la notte di sabato in zona Centocelle-Alessandrino, trasportata d'urgenza in ospedale è deceduta nel corso della notte a causa dei traumi conseguenti all'investimento. A perdere la vita una giovane cinese di 27 anni, morta al Policlinico Tor Vergata. L'incidente stradale era avvenuto poco dopo la mezzanotte fra il 29 ed il 30 settembre all'altezza del civico 798 di viale Palmiro Togliatti.

Investimento mortale viale Palmiro Togliatti

Ancora da accertare con esattezza la dinamica dell'investimento costato la vita alla giovane ragazza orientale. A colpirla una Bmw, condotta da un uomo di 40 anni fermatosi a prestare i primi soccorsi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del V Gruppo Casilino (ex Prenestino) della Polizia Locale di Roma Capitale la ragazza, classe '91, stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali, poi l'investimento. Trasportata in prognosi riservata al nosocomio universitario di viale Oxford la 27enne è poi deceduta in ospedale.