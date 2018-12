Investita da auto ibrida: morta il giorno del suo compleanno, le indagini sull'incidente

E' morta il giorno del suo compleanno Gabriella Giovanna Ramelli, 73 anni, investita nel pomeriggio di domenica 23 dicembre. La donna stava tornando a casa, all'altezza di viale Aventino, quando verso via di San Saba ha attraversato la strada. Quindi l'impatto, fatale.

Ad investirla una Toyota Aurius ibrida guidata da un uomo di 76 anni che, immediatamente, si è fermato a prestare i primi soccorsi e chiamare la Polizia Locale e il personale del 118. Inutili i soccorsi. Gabriella Giovanna Ramelli è morta sul colpo.

La donna, secondo quanto ricostruito, stava tornando a casa. Forse per festeggiare il giorno del suo compleanno in famiglia. Quindi l'attraversamento al semaforo e l'impatto con la Toyota Aurius che viaggiava in direzione di piazza Albania. Le prime indagini della Polizia Locale hanno dimostrato che l'auto era ibrida, da capire se viaggiasse in modalità elettrica e quindi silenziosa al momento dell'investimento.

I vigili, inoltre, dovranno appurare se la signora avesse attraversato o meno la strada con il semaforo rosso. A tal proposito gli agenti hanno acquisto le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltato alcuni testimoni i cui racconti, al momento, appaiono contraddittori. Saranno nuovamente sentiti nelle prossime ore.