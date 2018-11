Incidente sulla via Tuscolana: investita da un'auto, morta una donna

Ancora un morto sulle strade della Capitale. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 7:15 di domenica 25 novembre in via Tuscolana, all'altezza del ponte del Grande Raccordo Anulare, zona Anagnina, ed ha visto coinvolti un'auto ed un pedone, una donna di 78 anni.

La signora, di nazionalità romena, è deceduta durante il trasporto in ambulanza al Policlinico Tor Vergata. Alla guida della vettura una donna italiana di 46 anni, fermatasi a prestare i primi soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale. I vigili urbani sono stati impegnati per alcune ore nei rilievi scientifici, con altri 'caschi bianchi' intervenuti per agevolare la viabilità anche in relazione al maltempo in atto.

Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'investimento. Secondo i primi riscontri sembra che la 78enne sia comparsa improvvisamente in mezzo la strada, durante la pioggia battente, proveniente dalle aree laterali che costeggiano la via, e la conducente dell'auto si sia trovata davanti il pedone e non abbia potuto evitare l'impatto.