Incidente a Tor Marancia, si ribaltano con l'auto: morta una 18enne, ferito un giovane

Incidente mortale oggi 18 agosto in via di Tor Marancia 28. Una ragazza di 18 anni è morta e un giovane 22enne è ricoverato in codice rosso. Questo il tragico bilancio di un sinistro avvenuto intorno all'una e venti del mattino. I due viaggiavano a bordo della Fiat 500 guidata dal ragazzo quando, per cause ancora da accertare, l'auto ha perso aderenza sull'asfalto.

La dinamica dell'incidente mortale

La 500, quindi, ribaltandosi, ha terminato la propria corsa contro una Toyota Rav 4, una Twingo e una Nissan Micra parcheggiate in via di Tor Marancia. Immediati i soccorsi. Sul posto il personale medico del 118 che ha trasportato la 18enne passeggera, in condizioni disperate, in ospedale.

Morta la 18enne, grave il ragazzo di 22 anni

La ragazza, appena arrivata all'ospedale Sant'Eugenio, è morta. Troppo gravi le ferite riportate da M.V., queste le sue iniziali. Il 22enne, invece, è stato in codice rosso al San Giovanni. Il ragazzo, in gravi condizioni, è stato sottoposto ai test di alcol e droga come da prassi. Ad occuparsi dei rilievi e delle indagini il X Gruppo Mare della Polizia Locale. La Fiat 500 incidentata è stata sequestrata.