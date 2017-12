Incidente a Fidene, investita sulle strisce: morta una donna

Cesarina De Santis di 54 anni è morta investita oggi 27 dicembre nella zona di Fidene Serpentara. La signora è stata investita, intorno alle 7 del mattino, e uccisa questa mattina mentre attraversava sulla strisce pedonali all'angolo tra via Titina De Filippo e via Camillo Pilotto.

Investimento mortale a Fidene

Ad investirla una Fiat Panda, condotta da una donna di 54 anni che si è fermata a prestare soccorso. Sul posto anche il personale medico del 118 ma Cesarina De Santis, a causa delle gravi ferite riportare, è morta sul colpo. L'identità della vittima è stata rivelata nel pomeriggio. In corso i rilievi scientifici della Polizia di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano che indagherà sull'investimento mortale.

Investimento in via Candia

L'investimento mortale di questa mattina segue di 12 ore altri due incidenti simili entrambi avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri 26 dicembre. Il primo alle 19:10 circa in via Candia, al Trionfale, dove una Fiat Panda ha investito una donna romena di 60 anni. Affidata alle cure dell'ambulanza del 118 il pedone è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santo Spirito. Sul posto per i rilievi scientifici gli agenti del Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale.

Investimento in via della Magliana

Poco più tardi, alle 19:25, un uomo è stato investito in via della Magliana 375 da una Daewoo Matiz. Il pedone, un indiano, è stato trasportato al San Camillo in codice rosso. Intervenute per rilievi e viabilità due pattuglie del IX gruppo Eur. Alle 21, invece, su corso Francia, all'altezza del civico 131, tre auto si sono scontrate per cause ancora da appurare.