Tragico incidente nella notte: fuori strada con l’auto, muore una donna di 41 anni

Un altro tragico incidente stradale si è verificato nella notte a Latina, al confine con il territorio di Nettuno: una donna ha perso la vita dopo essere uscita fuori strada con la sua auto.

Il sinistro si è verificato intorno alle 2.30 lungo via Santa Maria Goretti. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Aprilia.

Secondo una prima ricostruzione, la donna di 41 anni, Silvia Scapin, viaggiava a bordo di una Lancia Musa che, per cause ancora in fase di accertamento, all’altezza di una doppia curva è uscita fuori strada per poi capovolgersi più volte terminando la sua corsa contro una colonna di cemento all’ingresso di un’azienda. La donna stava rientrando a casa, in direzione di Nettuno.

Soccorsa dai sanitari del 118 le condizioni della donna, originaria di Latina ma residente ad Aprilia, sono apparse da subito molto gravi; trasportata all’ospedale di Anzio con un codice rosso è purtroppo deceduta. Sono ora in corso gli accertamenti da parte della stradale di Aprilia per ricostruire la dinamica del tragico incidente, il terzo con esito mortale, dall’inizio del 2018 in provincia di Latina.