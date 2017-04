Incidente mortale sulla Salaria: donna investita da auto muore in ospedale

Ancora una tragedia sulle strade di Roma. Dopo l'incidente mortale avvenuto a Villa Toronia, ieri un altro dramma si è consumato sull'asfalto della Capitale. Intorno alle 20:30, all'incrocio tra via Salaria e via Angelo Banti, in zona Settebagni, una ragazza di 34 anni è stata investita da una Lancia Y e sbalzata contro uno scooter Honda Silver Wing.

Violento l'impatto. A.E.P., queste le sue iniziali, è rimasta ferita gravemente. Sul posto, allertati, il personale medico del 118 e gli agenti della Polizia Locale del XV Gruppo Cassia di Roma Capitale. La donna, immediatamente soccorsa, è apparsa subito in condizioni disperate.

Nonostante le prime cure e la corsa in ospedale, la 34enne è morta poco dopo il suo arrivo al Sant'Andrea di Roma. Ferita lievemente la conducente dello scooter Honda, una ragazza di 32 anni.

Per compiere i rilievi scientifici la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. I mezzi, come da prassi, sono stati sequestrati.