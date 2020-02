Incidente in via Laurentina, auto si scontra con un camion: morta una donna

Ancora una tragedia sulle strade nella mattinata di oggi, 14 febbraio. Dopo l'incidente mortale avvenuto in via Tiburtina, infatti, una ragazza di 35 anni ha perso la vita in un altro sinistro, al km 21 della via Laurentina in direzione Pomezia. A scontrarsi, anche in questa circostanza, un camion e un'auto.

Secondo le prime ricostruzioni la donna al volante della macchina in direzione Roma, avrebbe sbandato, per motivi da chiarire invadendo la corsia opposta e impattando contro il mezzo pesante.

Sul posto la polizia locale di Roma Capitale con gli agenti del IX Gruppo Eur e i vigili del fuoco, che hanno estratto la ragazza dalle lamiere. Purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo.