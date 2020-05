Incidente a La Rustica, investita e uccisa da uno scooter: morta un'anziana

Tragedia nel pomeriggio del 14 maggio quando, intorno alle 16:45 circa, una anziana di 83 anni è stata investita e uccisa da uno scooter Honda condotto da un uomo di 47 anni. E' successo in zona La Rustica, in via Delia una strada stretta.

Sul posto, all'altezza del civico 15, la Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo V Casilino, per i rilievi scientifici e la ricostruzione dell'investimento mortale, ed il personale medico del 118. L'anziana 83enne, investita nei pressi delle strisce pedonali, è morta sul colpo.

Lo scooter, come da prassi in questi casi, sarà sottoposto a sequestro mentre la strada è stata chiusa per permettere i rilievi. Così come consuetudine, sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale: toccherà ora ai caschi bianchi ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.