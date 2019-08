Ostia, investita da una moto sulla via del Mare: morta un'anziana

Ancora un incidente mortale a Roma. Dopo il luglio di sangue vissuto nella Capitale, ancora una vittima sulle strade. Una donna di 75 anni è morta dopo essere stata investita da una moto sulla via del Mare, ad Ostia, all'altezza dell'incrocio con via della Gondole. Sul posto gli agenti della polizia locale del gruppo Marconi e, in ausilio, anche quelli del X Mare.

Incidente mortale a Ostia

L'investimento è avvenuto intorno alle 22 di martedì 6 agosto. L'anziana stava attraversando la strada quando è stata centrata da una moto Suzuki V Storm, condotta da un uomo di 50 anni. A causa dell'impatto entrambi sono stati sbalzati per diversi metri sull'asfalto. Immediati i soccorsi del 118.

Morta dopo un investimento sulla via del Mare

Il motociclista è stato portato in ospedale in codice giallo. La donna, gravissima, in codice rosso. Entrambi all'ospedale Grassi di Ostia. Le condizioni della 75enne, però, nelle ore successive si sono aggravate ed è morta.

La strada è stata chiusa per due ore. Gli agenti della polizia locale, che hanno sequestrato il mezzo coinvolto nell'incidente, hanno sottoposto il 50enne ai test di alcol e droga come da prassi: gli esiti sono stati negativi. Ora sarà la Procura ad indagare sulla dinamica dei fatti e determinare se la donna avesse attraversato l'incrocio con il semaforo verde o meno. In quel tratto sono presenti anche delle strisce pedonali.