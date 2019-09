Incidente via Colombo: auto in un fosso, trovata morta ragazza di 28 anni

Una ricerca con esito tragico. E' stata rinvenuta all'alba di questa mattina in un fosso adiacente la complanare di via Cristoforo Colombo, direzione Centro, altezza Grande Raccordo Anulare, un'auto Fiat 500. All'interno la conducente, una ragazza di 28 anni, deceduta a seguito dell'impatto.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo XI Marconi, che hanno proceduto agli accertamenti per ricostruire l'accaduto.

Da una prima ricostruzione eseguita dagli agenti, la ragazza avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nel fosso in un punto che, oltreché ad essere poco visibile dalla strada, ha reso difficoltose le operazioni di soccorso ed il successivo recupero dell'auto.

In particolare l'auto della 28enne è stata trovata intorno alle 4:00 della notte fra il 20 ed il 21 settembre dopo che il fidanzato aveva allertato i soccorritori non riuscendo più a mettersi in contatto con la giovane, una ragazza romana. Gli agenti hanno da subito cominciato le ricerche della vettura nelle zone dove si sapeva sarebbe transitata per rientrare a casa.

Una ricerca difficile, con i 'caschi bianchi' che sono poi riusciti, tramite il segnale Gps del telefono cellulare della 28enne, ad individuare il tratto preciso in cui era l'auto nella zona di Mezzocammino, altezza via Armando Brasini. Poi il tragico epilogo con la scoperta nell'abitacolo del corpo privo di vita della giovane.