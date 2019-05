Investita e uccisa sulla Casilina: appelli e indagini per trovare il pirata della strada. "Cerchiamo testimoni"

Continuano le indagini per rintracciare il pirata della strada che ha investito e ucciso una donna di 57 anni martedì 14 maggio sulla via Casilina.

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale stanno investigando basandosi sulle immagini di video sorveglienza della zona sui detriti repertati che potrebbero appartenere al veicolo che ha travolto Halyna Vatylyk, queste le iniziali della vittima, una donna 57enne nata in Ucraina ma residente nella zona della Borghesiana, poco distante dall'omonima fermata della linea C.

I vigili del Gruppo Torri, per accelerare le attività investigative, invocano il supporto anche di chi, in quei tragici minuti, passava di lì. Nella zona della Borghesiana, infatti, sono comparsi appelli protocollati. Si cercano testimoni e chiunque abbia informazioni in merito la morte di Hayla Vatylyk è invitato a rivolgersi presso il comando della Polizia Locale in via Fernando Conti 101.

Appello che, sui social, ha lanciato anche Francesco il figlio dell'uomo fidanzato con la vittima che a RomaToday racconta: "Ad oggi ci troviamo con una persona deceduta senza alcuna indicazione di come e chi abbia fatto questo scellerato gesto. Abbiamo ricevuto già qualche segnalazione e chiedo cortesemente un ulteriore supporto per aiutare chi indaga", il messaggio appello.

Nel frattempo le attività investigative proseguono. Secondo quanto appreso dal nostro quotidiano, gli investigatori che stanno analizzando un'auto sospetta e hanno sequestrato il paraurti di una vettura, trovato in via Savoca da un residente venerdì scorso, una strada che dista appena un chilometro dal luogo in cui è morta Halyna Vatylyk.