Incidente a Cisterna: non ce l'ha fatta Valentina Picca, morta la giovana madre di Velletri

Si è rivelato una tragedia il terribile incidente di Le Castella a Cisterna di Latina avvenuto quasi un mese fa: non ce l’ha fatta la giovane mamma di Velletri. La donna, mentre era insieme alle sue due bambine piccole e al compagno, era rimasta gravemente ferita. Valentina Picca, 27 anni, è deceduta all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove era ricoverata dal 21 gennaio scorso dopo il sinistro avvenuto lungo viale Kennedy.

Morta Valentina Picca

La 27enne dei Castelli Romanni era con il compagno e le due sue due figlie nel momento in cui l’auto su cui viaggiavano è uscita fuori strada. Sul posto erano intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre i feriti dall’abitacolo. Le condizioni della giovane donna erano da subito apparse molto gravi e poco dopo aveva perso il feto di 14 settimane. Dolore e sconcerto per la morte di Valentina; numerosi i messaggi di cordoglio da parte di parenti e amici sulla sua pagina Facebook. (da LatinaToday)