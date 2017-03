Incidente Tiburtina, Stefania non ce l'ha fatta. Il cordoglio del Sindaco per la morte della 26enne

Le sue condizioni sono apparse da subito disperate, non ce l'ha fatta Stefania Maugliani, la ragazza di 26 anni coinvolta in un grave incidente verificatosi all'alba di lunedì scorso sulla via Tiburtina Valeria, nel territorio di Vicovaro. Dopo cinque giorni la giovane è deceduta al Policlinico Umberto I di Roma dove era stata trasportata d'urgenza con l'eliambulanza.

CORDOGLIO DEL SINDACO DI VICOVARO - La triste notizia da parte del sindaco del Comune della Valle dell'Aniene, Fiorenzo De Simone: "Ciao Stefania. Dopo il brutto incidente di lunedì mattina, Stefania Maugliani non ce l’ha fatta: 26 anni complicati affrontati con grande coraggio e determinazione. Una vita in salita che meritava un esito diverso. Orgogliosi di averle reso gli ultimi anni un po’ più semplici e sicuri, la ricorderemo sempre con affetto e simpatia: occhi grandi e un corpo esile avvolto da bellissimi capelli neri. Alle persone che le hanno voluto bene e le sono state accanto fino all’ultimo momento, il cordoglio dell’Amministrazione Comunale e dei cittadini di Vicovaro".

L'INCIDENTE - La tragedia si è consumata la mattina del 27 marzo al chilometro 43 del tratto di Strada Statale che attraversa il Comune della Valle dell'Aniene. Qui la vettura condotta dalla 26enne è finita fuori strada sbalzando Stefania Maugliani fuori dall'abitacolo. Ricoverata in prognosi riservata al nosocomio universitario romano la giovane è deceduta nella giornata di oggi.

Ad amici e familiari di Stefania Maugliani le condoglianze della redazione di Roma Today.