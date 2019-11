Incidente sulla Roma-Fiumicino, scontro tra due auto: morta una giovane. Due feriti gravi

Una ragazza è morta a causa di un incidente stradale avvenuto sulla Roma-Fiumicino, all'altezza del km 14,500. La giovane stava percorrendo la strada in direzione del litorale quando, per cause da appurare, si è scontrata contro un'altra auto. Nell'impatto altre due persone sono rimaste ferite.

Incidente mortale sulla Roma Fiumicino

Secondo i primi riscontri la ragazza, che aveva tra i 20 e i 25 anni, viaggiava su una Fiat Punto nuovo modello. L'auto, dopo l'impatto con l'altra vettura, si è girata in un testacoda.

Immediati i soccorsi. Il personale medico, giunto anche con l'eliambulanza, ha provato a rianimare la giovane sul posto. I tentativi, però, sono stati vani: troppo gravi le ferite riportate e il decesso è stato constatati sul posto.

Le altre due persone coinvolte nell'incidente sono state portate all'ospedale San Camillo di Roma. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi scientifici, Anas ha modificato il traffico: per chi proviene dal Grande Raccordo Anulare ed è diretto verso l'aeroporto di Fiumicino è consigliata l'uscita via Magliana/via Portuense. Sulla carreggiata in direzione Roma il traffico è invece regolare, dopo la chiusura effettuata per consentire l'atterraggio dell’elisoccorso.

Terzo incidente mortale in due giorni

La tragedia della Roma-Fiumicino è la terza in due giorni. Alle 3 del mattino di domenica 3 novembre, nel tratto tra l'allacciamento con la Diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli, un uomo di 47enne è morto in un incidente autonomo.

Sempre domenica, una giovanissima di appena 14 anni ha perso la vita. Viaggiava in auto con la nonna, la vettura dopo aver sbandato è finita contro un albero.