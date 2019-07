Incidente a San Giovanni: investita da un camion, morta una donna

Tragedia a San Giovanni dove una donna di 55 anni è morta investita da un camion in piazzale Appio. L'incidente è avvenuto intorno alle 10:45 circa. Sul posto gli agenti del VII Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale e il personale medico. Inutili, tuttavia, i soccorsi. la donna è morta sul colpo.

Donna morta investita in piazzale Appio

Ad investirla un mezzo pesante, un Iveco Magirus Trakker guidato da un uomo di 51 anni. Il conducente è stato portato al Policlinico Casilino per gli accertamenti del caso e per i test di alcol e droga, come da prassi. La salma della donna sarà invece portata al Policlinico di Tor Vergata per l'esame autoptico. Saranno le indagini della Polizia Locale a determinare l'esatta dinamica dell'investimento mortale. Secondo i primi riscontri, infatti, sembra che la 55enne sia stata travolta dal mezzo che entrava o usciva dall'area dei lavori prossima al cantiere della Metro C.

Sei incidenti mortali in 11 giorni

Il dramma di piazzale Appio è solo l'ultimo, in ordine di tempo, sulle strade della Capitale. La settimana vittima da inizio luglio, la 74 le vittima della strada (compresa anche la provincia) di questo 2019. Solamente lo scorso sabato 6 luglio ha infatti perso la vita un 18enne egiziano, investito da una Mini Cooper condotta da un 28enne , mentre attraversava la strada sulla via Salaria. Nonostante i tentativi di rianimarlo, per Ahmed Abouhekal Abdelmoneam non c'è stato nulla da fare.

Nella notte il 25enne Stefano Branco è stato sbalzato fuori dal tettino della Smart che nella quale si trovava mentre viaggiava sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare. Domenica 7 luglio la prima vittima è stata Marta Di Febo, infermiera 40enne, morta dopo essere caduta dallo scooter che stava guidando sulla Nuova Circonvallazione Interna, la nuova tangenziale.

Nell'arco della stessa mattinata un secondo mortale. A perdere la vita a bordo della propria moto Yamaha XT 500 Roberto Tagliaferri. Fatale per il centauro l'impatto fra la propria moto ed un una Fiat Punto avvenuto su viale Ettore Romagnoli a Talenti.

Ad inizio luglio il giovane Marco Toscano, fisioterapista residente a Settecamini, è deceduto dopo che la sua Ducati ha impattato con un autocarro sulla via Tiburtina. Prima di lui ha perso la vita anche Sergio Sinistri, 57enne residente a Piana del Sole deceduto dopo che lo scooterone che conduceva si scontrò con un Peugeot Expert.

Incidente sul lavoro sulla A12

Una scia di sangue che ha macchiato anche la A12 dove un operaio è morto schiacciato. L'incidente, avvenuto in un'area di cantiere gestito dalla ditta esterna AVR regolarmente delimitata e segnalata, ha coinvolto quattro addetti: tre sono rimasti feriti e trasportati all'ospedale San Paolo di Civitavecchia, mentre un quarto ha perso la vita.