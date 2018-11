Incidente a Villanova di Guidonia: investita da un furgone in retromarcia, morta una donna

E' deceduta dopo il trasporto al Policlinico Umberto I. Incidente stradale con esito mortale a Villanova di Guidonia. E' accaduto intorno alle 16:00 di lunedì 19 novembre in via Fratelli Cairoli. Ad essere investita da un furgone per le consegne Paola Segatori, 68enne residente nella stessa strada del Comune della provincia nord est della Capitale via dove ha trovato la morte.

L'investimento mortale è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Garibaldi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Ssis della Polizia Municipale di Guidonia Montecelio, coordinati dal maggiore Nazzareno Di Carmine, il furgone era entrato in via Fratelli Cairoli per una consegna. Essendo una strada senza uscita il conducente del mezzo ha innestato la retromarcia per uscire dalla strada ma non si è accorto della presenza della donna, residente proprio su via Fratelli Cairoli, investendola.

Seppur ferita gravemente Paola Segatori era comunque cosciente al momento dell'investimento. Affidata alle cure del personale medico del 118 la 68enne è stata trasportata in codice rosso al nosocomio universitario di viale Regina Elena. Intorno alle 21:00 l'anziana è poi deceduta.