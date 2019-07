Tragedia a Palestrina, scontro tra Smart e carroattrezzi: morta una donna. Grave il figlio

Tragedia nel comune di Palestrina, alle porte di Roma, dove una donna di 29 anni è morta in un incidente stradale in cui suo figlio è rimasto gravemente ferito. E' successo alle 13 di oggi, in via Pedemontana II all'altezza del civico 156. La mamma e il suo bambino di 11 anni erano a bordo di una Smart quando, per cause da accertare, si sono scontrati contro un carroattrezzi.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Roma che ha estratto il bambino, romeno, affidandolo alle cure mediche del personale del 118 che, con l'elicottero Pegaso, lo ha trasportato all'ospedale in codice rosso.

La mamma, conducente dell'autovettura, 29enne anche lei romena, è morta sul colpo. A seguito dell'incidente è stata coinvolta e danneggiata una condotta del gas. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare fino al termine dell'intervento.