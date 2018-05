Incidente via Nomentana: investita da auto viene sbalzata contro furgone, morta una donna

Tragedia in via Nomentana dove una donna di 37 anni è morta in seguito ad un investimento stradale. L'incidente è avvenuto intorno alle 21:30 dell'8 maggio nella zona di Tor Lupara di Fonte Nuova, Comune della provincia nord est della Capitale. Da quanto ricostruito la 37enne, una cittadina romena, è stata colpita da una Fiat 500 condotta da un uomo di 38 anni mentre attraversava la stada. Sbalzata in aria è quindi terminata contro un furgone che viaggiava nella direzione opposta all'utilitaria italiana. In condizioni critiche è stata poi trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale Sant'Andrea dove è deceduta poco dopo le 22:30.

Incidente mortale via Nomentana

Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'accaduto, secondo quanto si apprende la donna è stata investita sulla Nomentana, all'altezza dell'incrocio con via Salvatoretto. Fermatisi a prestare i primi soccorsi sia l'automobilista che il conducente del furgone. Sul posto per accertare l'accaduto i carabinieri della stazione di Mentana.