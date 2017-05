Scontro tra una Ducati Monster ed un furgone sull'A24, morta una 24enne

Un paese in lutto per la morte di una giovane ragazza. A piangere Nikita Ricci gli abitanti di Caprarola, piccolo Comune di poco più di 5mila abitanti della provincia di Viterbo. La tragedia poco prima delle 18:00 di ieri 10 maggio quando la 24enne è morta in seguito ad un violento impatto tra la moto che stava guidando ed un furgone. Lo scontro sul tratto urbano dell'A24 (il cosiddetto 'tronchetto' dell'autostrada Roma-L'Aquila), all'altezza del chilometro 5+100, in direzione Grande Raccordo Anulare.

MORTA SUL COLPO - Troppo gravi le ferite riportate da Nikita Ricci, che viaggiava in sella ad una Ducati Monster 696 bianca. L'impatto con un furgone Ford Transit, condotto da un 45enne residente nella provincia di Roma, medicato in ospedale. Arrivati nel tratto di 'bretella' compreso tra le uscite di via Fiorentini e viale Togliatti, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare la morte della ragazza, deceduta sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

DINAMICA - Tutta da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale stanno terminando i rilievi gli agenti della Sottosezione Roma Est della Polizia Stradale. La salma di Nikita Ricci è stata poi trasferita nella camera mortuaria del Policlinico Tor Vergata a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

STUDENTE UNIVERSITARIA - La morte di Nikita Ricci ha scosso la piccola comunità di Caprarola, dove la 24enne era cresciuta e viveva prima di trasferirsi a Roma dove stava studiando per diventare odontoiatra proprio al Policlinico Tor Vergata. Fra le sue passioni anche quella per i motori, con la vittima che postava sui propri profili social le foto di lei sorridente in sella al Ducati Monster dove purtroppo ha trovato la morte.

