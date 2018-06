È morta Martina Giannini, la 26enne investita da un pirata della strada sul lungotevere

E' morta in ospedale nel pomeriggio di lunedì 18 giugno. Non ce l'ha fatta Martina Giannini, la ragazza di 26 anni di Ostia rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto sul lungotevere de' Cenci alle 4:30 del mattino di domenica. Trasportata d'urgenza all'ospedale San Camillo le sue condizioni sono peggiorate nel pomeriggio, poi il decesso. Non fermatosi a prestare i primi soccorsi, il pirata della strada datosi alla fuga a bordo di una Fiat Panda è stato poi rintracciato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale dopo una breve indagine.

Morta Martina Giannini investita da un pirata della strada

Ferita gravemente dopo essere stata travolta dall'auto all'altezza di Ponte Garibaldi, Martina Giannini è stata trasportata in prognosi riservata al nosocomio di circonvallazione Gianicolense, operata d'urgenza, nel pomeriggio di lunedì le sue condizioni si sono aggravate con i medici del San Camillo che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Rintracciato il pirata della strada

Dopo essere fuggito dal luogo dell'investimento sono stati, come detto, gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale a risalire al conducente della vettura datasi alla fuga. Inidividuato il nucleo familiare proprietario della Panda, i 'caschi bianchi' hanno quindi chiuso il cerchio attorno ad un ragazzo romano di 29 anni, indicato alla guida dell'auto da una ragazza di 18 anni (risultata intestataria dell'utilitaria) che al momento dell'investimento si trovava sul lato passeggero della macchina.

Arrestato il pirata della strada

Il giovane, dopo gli accertamenti del caso, è risultato essere alla guida senza patente e, sottoposto ai test di droga ed alcol, anche positivo alla cocaina. E' scattato così il conseguente arresto per omissione di soccorso. Dopo la morte della giovane di Ostia ora, per lui, il capo di imputazione è di omicidio stradale. Il responsabile al momento si trova presso il carcere di Regina Coeli, in attesa di processo.