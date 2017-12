Scontro tra un'auto ed un furgone: morta una donna

Tragico incidente stradale questa mattina, poco dopo le 12, a Paliano, su via Palianese sud all'altezza del bivio di San Procolo. Per cause ancora da chiarire si sono scontrati un'auto ed un furgone, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia che stava cadendo in quel momento.

Incidente mortale a Paliano

Nel violentissimo scontro purtroppo ad avere la peggio è stata Lucia Picchia, 72 anni, una maestra di Paliano, che è deceduta. La signora viaggiava su un auto (una Reanult Scenic grigia) al bordo della quale erano presenti anche la nipote, il figlio, il nonno rimasti feriti nel sinistro. e l'autista del furgone Sono stati trasportati presso l'ospedale di Colleferro ma le loro condizioni non dovrebbero essere preoccupanti. La vettura sulla quale era a bordo la famiglia stava procedendo sul via Palianese in direzione Colleferro. (da FrosinoneToday).