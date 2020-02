Incidente sulla Tuscolana, investita da un'auto: morta dopo 24 ore. Troppo gravi le ferite riportate

Ha lottato tra la vita e la morte ma, dopo 24 ore, non ce l'ha fatta. Una donna di 65 anni è la ventiquattresima vittima delle strade di Roma in questo 2020. La 65enne, venerdì 21 febbraio era stata investita in via Tuscolana, all'altezza dell'incrocio con via di Campo Romano da una Opel Astra intorno alle 11 del mattino.

La donna era stata subito trasportata in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata. P.A., queste le sue iniziali, è deceduta sabato 22 febbraio, dopo 24 circa dal suo ricovero.

Il conducente del veicolo, che si è subito fermato a prestare i soccorsi, è stato sottoposto ai consueti esami di rito. Gli agenti della Polizia locale del Gruppo VII Tuscolano continuano a lavorare per ricostruire la dinamica del sinistro. Come da prassi, l'automobilista rischia l'accusa di omicidio stradale.