Incidente a Fidene: investita da uno scooter, morta un'anziana

Incidente mortale oggi 17 novembre a Fidene, nel Municipio Roma III di Roma Capitale. Pierina Tavano di 77 anni è morta investita da uno scooter Piaggio guidato da un uomo di 57 anni. L'impatto è avvenuto, intorno alle 15:50 circa, in via Tina Pica, a poca distanza da via Titina De Filippo. Sul posto la Polizia Locale con il III Gruppo Nomentano e il personale del 118 che ha appurato il decesso della vittima sul colpo.

Troppo violento l'impatto per l'anziana. Sotto choc il conducente 57enne dello scooter, rimasto anche leggermente ferito e trasportato all'ospedale Santo Spirito in codice verde. Gli agenti del Polizia Locale, dopo i rilievi scientifici, sottoporranno il guidatore, come da prassi, ai test di alcol e droga. Da determinare le esatte cause dell'impatto. Lo scooter è stato posto sotto sequestro. Pierina Tavano, conosciuta nel quartiere, abitava a pochi metri dall'incidente mortale.

Un anno fa, in quella strada, morì Cesarina De Santis. Solamente ieri nella Capitale, invece, si erano registrati tre investimenti a pedoni, con altrettanti feriti, tutti in codice rosso (qui la notizia). Un bilancio ancora più grave se si pensa che martedì 13 novembre, all'altezza del chilometro 21,300 di via Casilina, Nicolae Jiman è morto investito, centrato da una Ford Fiesta, alla cui guida c'era una donna di 75 anni. Prima di lui, ad fine ottobre, un altro pedone morto, questa volta in zona Portonaccio.

Una strage silente come ha denunciato l'avvocato Piergiorgio Assumma, penalista del Foro Romano tra i massimi esperti di omicidio stradale e presidente dell'Osservatorio Nazionale per la tutela delle vittime di omicidio stradale in una intervista a RomaToday di un mese fa.