Incidente a Bravetta: investita da un'auto, donna muore dopo il trasporto in ospedale

E' morta dopo il trasporto in ospedale. Incidente con esito mortale a Bravetta, a perdere la vita un'anziana investita da un'auto.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 18:30 del 30 giugno in via Silvestri 224, all'altezza di piazza Biagio Pace. Qui la donna, una 80enne, è stata colpita da una Toyota C-HR condotta da un uomo di 72 anni. Fermatosi a prestare i primi soccorsi l'automobilista, la donna è stata quindi trasportata all'ospedale San Camillo in codice rosso, poi il decesso.

Sul posto per accertare la dinamica dell'accaduto sono quindi intervenuti gli agenti del Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale. Svolti i rilievi scientifici resta da ricostuire quanto accaduto, così come resta da accertare se l'anziana stesse attraversando sulle strice pedonali.