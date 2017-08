Ubriaco alla guida si scontra con due auto: lui ferito, morta la moglie

Incidente mortale sulla via Nettuno – Velletri nella notte tra il 19 e il 20 agosto. Una donna di 84 anni è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. La donna stava tornando a casa con il marito un uomo di 87 anni. I due erano su una Fiat Panda quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati con una Fiat Bravo e una Dodge Nitro provenienti dalla corsia opposta.

La moglie dell'87enne, è deceduta sul colpo mentre il marito è ricoverato all'ospedale Riuniti di Nettuno in gravi condizioni. Lievemente feriti anche gli altri coinvolti. Sul posto è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, per estrarre i corpi dalle lamiere.

L'anziano alla guida della Fiat Panda, dopo gli esami del caso, è risultato positivo all'alcol test. Una volta dimesso dall'ospedale sarà denunciato, come da prassi, per il reato di "omicidio stradale" dai Carabinieri di Anzio che indagano sulla vicenda. L'auto, inoltre, è risultata sprovvista di assicurazione.