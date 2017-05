Incidente frontale fra auto: morta una ragazza, 22enne in pericolo di vita

Ancora una giovane vita spezzata a causa di un incidente stradale. La tragedia si è consumata all'alba di sabato 13 maggio sulla strada della Neve, nel territorio di Palombara Sabina. A morire a causea delle gravi ferite riportate nello scontro frontale fra l'auto che conduceva ed un'altra vettura, una ragazza di 32 anni, Annarita Audizi, questo il nome della vittima. Grave anche l'altro automobilista coinvolto nel sinistro, un 22enne, che lotta tra la vita e la morte al Policlinico Universitario Agostino Gemelli dove è stato trasportato d'urgenza dall'elisococcorso.

DINANICA DELL'INCIDENTE - In particolare l'incidente stradale si è verificato intorno alle 5:00 di sabato, all'altezza del chilometro 3+450 della strada della Neve (Sp 35d). Qui, secondo i primi accertamenti, la Mercedes Classe A condotta da un 22enne di Moricone, Comune della provincia romana, ha invaso la corsia opposta mentre viaggiava in direzione della via Salaria. Inevitabile l'impatto per la Citroen C3 che andava in direzione Palombara Sabina. Ad avere la peggio Annarita Audizi, che si trovava alla guida dell'utilitaria francese, anche lei residente nella vicina Moricone, per la quale i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

ESTRATTO DALLE LAMIERE - Una scena terribile quella che si sono trovati davanti i vigili del fuoco intervenuti sulla strada della Neve, con i pompieri che hanno estratto dalle lamiere della Mercedes il 22enne, per poi affidarlo in gravi condizioni al personale sanitario che lo ha trasportato d'urgenza con l'eliambulanza al nosocomio universitario di via della Pineta Sacchetti. Resta da accertare l'esatta dinamica dello scontro, sulla quale stanno terminando accertamenti i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Monterotondo intervenuti sul posto.