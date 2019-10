Perde il controllo dell'auto e abbatte la recinzione di un'abitazione privata

Ha divelto il cancello e il muretto esterno di un'abitazione privata il Van finito fuori strada a Monterotondo nella mattinata di oggi, domenica 27 ottobre. L'incidente in via di Monte Circeo, all'incrocio via Guevara. Alla guida del mezzo un giovane di 23 anni che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro la recinzione di una villetta.

Per liberare il giovane, rimasto incastrato all'interno, necessario l'intervento dei vigili del Fuoco di Montelibretti. Sul posto anche un'ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane all'ospedale Sant'Andrea: entrato in codice rosso non sarebbe, per fortuna, in pericolo di vita.

Sul posto, per accertare la dinamica dei fatti, la polizia locale di Monterotondo.