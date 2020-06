Incidente in via del Corso: pedone investito da un monopattino

Incidente in monopattino in via del Corso dove una ragazza di 18 anni ha investito un pedone, poi costretto alle cure dell'ospedale. Il sinistro è avvenuto poco dopo la mezzanotte all'altezza del civico 151 della strada dello shopping del Centro Storico davanti a decine di testimoni.

Ad essere trasportato all'ospedale Santo Spirito con un Codice Azzurrro un ragazzo di 30 anni. Sul posto per accertare l'accaduto gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale.

Quello della notte fra venerdì e sabato e l'ultimo lieve incidente accaduto in settimana e che ha visto coinvolti i nuovi mezzi che progressivamente stanno riempiendo le strade dell'Urbe.

Altri due sinistri si sono infatti registrati in Centro, dove un monopattino ha urtato un'auto, ed in piazzale della Marina dove un ragazzo è caduto autonomamente dal mezzo a due ruote per poi essere medicato in ospedale con delle lievi feriti.

Prima di allora un 15enne aveva investito una donna in piazza di Spagna, con la 48enne trasportata in ospedale sempre con delle lievi ferite.