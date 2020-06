Adolescente in monopattino investe donna a piazza di Spagna

Primo incidente della nuova mobilità sostenibile a Roma dove un adolescente su un monopattino ha investito una donna. Il sinistro nel pomeriggio di domenica a piazza di Spagna, dove la Sindaca Raggi aveva presentato 24 ore prima la nuova flotta di monopattini in sharing. A farne le spese una donna di 48 anni, rimasta lievemente infortunata.

L’investimento è avvenuto intorno alle 17:00 quando un ragazzino di 15 anni che stava guidando un monopattino ha colpito la donna che si trovava in piazza di Spagna. Soccorsa dall’ambulanza del 118 l’investita è stata trasportata in codice azzurro all’ospedale in codice Santo Spirito e dimessa poco dopo.

Spaventato il 15enne è stato ascoltato dagli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale.