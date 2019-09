Monica Becattini, la 'Pantera' lady biker morta in un incidente ad Ostia

Era in sella alla sua Yamaha diretta verso il Curvone di Ostia quando, forse per schivare un Suv in manovra, ha perso il controllo del mezzo: una improvvisa frenata non le ha impedito di schiantarsi contro l'auto, con la moto che ha poi proseguito la sua corsa finendo infine contro un bus turistico in sosta. E' morta così Monica Becattini, per tutti la 'Pantera' una lady biker che frequentava i moto raduni, una guidatrice esperta.

A determinare l'esatta dinamica del sinistro mortale ci penseranno gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale. L'impatto è avvenuto sul Lungomare e a prestare i primi soccorsi sono stati i bagnanti del lido Marechiaro. Quindi la corsa in ospedale ma non c'è stato più nulla da fare. La notizia, come un fulmine a ciel sereno, ha squarciato il cielo di Ostia.

Monica Becattini la conoscevano in tanti, 48 anni e madre di due figli, viveva all'Idroscalo. Sfrecciava sempre con la sua Yamaha rossa e nera.

La Comunità Foce Tevere, fatta da chi vive nella borgata tanto amata da Pier Paolo Pasolini, è sconvolta: "La chiamavamo la 'Pantera'. Siamo addolorati e vicini alla sua famiglia". Vittoria, che proprio nella zona che confina con Ostia Nuova, ha vissuto tanti anni con Monica la ricorda così: "E poi succede in un attimo che ti si sconvolge la vita, tu amica di una vita, tu amica di giochi innocenti, tanti casini fatti insieme, come realizzare oggi che una fatalità ti ha portata via dalla tua famiglia dai tuoi figli e da noi tue amiche cresciute insieme, come si fa a pensarti da un altra parte e non vicino a noi, il mare le risate i tuoi cani, tu eri tu fragile ma con carattere da super eroe, ci stai lasciando in un modo molto brutto e così non si fa, ci lasci questo vuoto dentro l'anima, è tutto difficile amica mia, ora corri spensierata tra le nuvole e lasciaci immaginare il tuo bel sorriso. Buon viaggio Monica".

E poi ci sono i gruppi di biker che Monica frequentava. A dar loro la notizia è stata Suelen con un post che ha avuto oltre 2500 interazioni. Stefano pubblica una immagine di Monica in sella alla sua moto: "Voglio ricordarti così, sulla tua passione che non hai voluto mai lasciare, questa volta neanche la tua agilità è riuscita a schivare questo brutto destino. Una vita di amicizia, comitiva e discoteche: ti ricorderò per sempre. Riposa in pace grande centauro".