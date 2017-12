Madre e figlio travolti sulle strisce pedonali: grave il bimbo

Una donna di 32 anni, originaria della Guinea, e suo figlio di 8 stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un'automobile, forse a causa del forte temporale che in quel momento si stava abbattendo sulla città, li ha travolti. Alla guida del veicolo un 79enne.

Mamma e figlio investiti a Mentana

L'incidente è avvenuto a Mentana, alle porte di Roma. I Carabinieri intervenuti sul posto, in via Giolitti, hanno dovuto sollevare l'auto per estrarre il piccolo che era rimasto, privo di sensi, incastrato sotto una ruota.

Il bambino trasportato in codice rosso

Il bambino è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale Sant'Andrea. Ricoverato in prognosi riservata nel reparto di chirurgia pediatrica, a quanto si apprende, non corre pericolo di vita.