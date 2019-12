Auto contro un albero, Martina muore sul colpo. Grave l'amica talento della Lazio

Il litorale è in lutto per la morta di Martina Oro, la ragazza di 20 anni morta in un incidente stradale sulla Braccianese Claudia, all'altezza di Anguillara Sabazia. La giovane vittima della strada era in compagnia di un'amica di 18 anni, ricoverata in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma: è in prognosi riservata seppur le sue condizioni sono stabili.

La Matiz con all'interno le due ragazze è andata fuori strada all'altezza del km 16,300, finendo la sua corsa contro un albero. Dopo aver estratto le due ragazze il medico del 118 ha dichiarato deceduta Martina Oro. Le due amiche, secondo i rilievi dei carabinieri, tornavano a casa alla Tragliatella, frazione tra Fiumicino e Fregene, dopo una serata trascorsa in un pub di Bracciano.

Martina Oro e I.M., queste le iniziali della 18enne in gravi condizioni, andavano a scuola insieme, in un istituto tecnico commerciale. Entrambe erano appassionate di calcio. Martina era tifosa della Roma con la passione per il calcio a 5.

I.M., invece, è una promessa della Lazio femminile di calcio, dove ha giocato nella passata stagione nel ruolo di attaccante. Tanti i messaggi sui social. "Ti ho conosciuta un anno fa quando lavoravi giù al lago. Mi dispiace moltissimo di non averti più incontrato ma valevi tanto sia come donna che come amica. Non ho più parole ma soltanto un grande vuoto dentro il cuore una parte di me se ne andata via", ricorda Mauro.

Qualcuno, invece, ricordo i giri in moto. Altri le domeniche allo stadio a vedere la Roma. Nel frattempo sulla dinamica dell'incidente mortale faranno luce i carabinieri di Bracciano.

Dai primi accertamenti sembra che, dopo aver effettuato un sorpasso, la Matiz con Martina al volante abbia sbandato: la 20enne non è riuscita a mantenere il controllo della vettura finita quindi contro l'albero. Uno schianto fatale. Sono stati sequestrati i resti della vettura mentre la salma della ragazza è stata portata al Verano.