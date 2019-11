Incidente a Marconi: travolti da un'auto alla fermata del bus, 5 feriti. Fra loro due bimbe

Sono stati travolti da un'auto mentre attendevano il bus alla fermata in zona Marconi. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 12:00 di sabato 8 novembre in via Oderisi da Gubbio. Cinque i feriti, fra i quali una mamma con le sue due bambine.

In particolare una donna, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto all'altezza di una fermata dell'autobus, al civico 113.

In corso i rilievi scientifici da parte degli agenti dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Tra i feriti una mamma ricoverata in codice rosso all'ospedale San Camillo e le sue figlie di 9 e 7 anni in codice giallo al Bambin Gesù, altre due donne ferite rispettivamente in codice giallo al San Giovanni e in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli.

A bordo dell’auto, una Toyota Corolla, una donna di 79 anni