Incidente sull'A1: perde controllo dell'auto e sbanda contro un tir, morto 53enne di Ostia

Incidente mortale sulla A1, lunedì 16 aprile. E' successo nel pomeriggio. Marco Paladini, 53enne di Ostia, è morto a seguito di un violento impatto. Era a bordo di una Peugeot alla cui guida c'era un uomo, anche lui del litorale, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Cassino.

Sul posto la Polizia Stradale per la ricostruzione dei fatti. Secondo i primi riscontri al Peugot avrebbe perso, per cause ancora da accertare, aderenza con l'asfalto scontrandosi contro un tir tra Pontecorvo e Ceprano. Inutile ogni soccorso per Marco Paladini. Sul posto anche i vigili del fuoco ed i mezzi Ares 118 come riporta FrosinoneToday. Nella Peugot sono stati ritrovati materiali edili. I due infatti facevano la spola tra Lazio e Campania dove eseguivano alcuni lavori.