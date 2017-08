Finisce fuori strada con l'auto: morto 46enne

Ancora un incidente mortale ad Aprilia. Marco Giacomi è morto nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'età di 46 anni. Come riporta LatinaToday il sinistro è avvento in via Carroceto, alla mezzanotte tra sabato e domenica. quando l'auto su cui viaggiava il 46enne è uscita di strada per cause ancora da stabilire, finendo la propria corsa in una cunetta che costeggia la carreggiata.

Vano l'intervento dei vigili del fuoco di Aprilia e dei sanitari del 118. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri di Aprilia. Lo scorso 5 agosto in un incidente simile perse la vita un 86enne di Ardea morto sul colpo.