Incidente a Manziana, auto finisce contro un albero: morta 14enne

Tragedia a Manziana dove, nella mattinata di domenica 3 novembre, una ragazzina di 14 anni è morta in un incidente stradale. L'adolescente era in auto con la nonna quando, per cause ancora da accertare, il veicolo ha sbandato in via Lazio finendo contro un albero.

Sul posto, allertati, i carabinieri della compagnia di Bracciano, il 118 e i vigili del fuoco. Il personale medico ha tentato di rianimare subito la 14enne; quindi il trasferimento in elicottero al Policlinico Gemelli. La giovanissima, però, durante il tragitto è morta.

La nonna, sotto choc, è stata portata in ospedale. Ha riportato lievi ferite. Saranno i rilievi scientifici a determinare perché l'auto abbia sbandato prima di finire contro l'albero.