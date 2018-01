Tragedia a Bracciano: finisce con l'auto in un burrone, muore un 45enne

Tornava a casa a Manziana dopo una serata nella zona di Cerveteri. Stava percorrendo la strada provinciale 2C - tra Bracciano e Manziana - quando, per cause ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo della sua Renault Megane ed è finito fuori strada, ribaltandosi più volte. L'uomo, un 45enne residente proprio a Manziana, ha perso la vita praticamente sul colpo.

Un incidente autonomo, avvenuto su una strada buia e con molte curve, in un tratto non lontano dall'aeroporto militare Oscar Savini. Dopo aver perso il controllo dell'auto, la stessa è letteralmente precipitata un metro e mezzo più in basso. In quel tratto infatti la carreggiata è posta più in alto rispetto ai campi.

Una zona impervia e completamente buia e rintracciare l'auto non è stato semplice racconta chi è intervenuto. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Bracciano diretti dal Capitano Alessandro Papuli.