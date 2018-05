Perde il controllo dell'auto e sfonda la serranda: contuse due donne

"Fosse successo in settimana sarebbe stata una tragedia". E' il commento più riccorente sull'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 27 maggio, a Magliana. Un'auto, una Fiat Tipo station wagon, è uscita di strada su via della Magliana 263, sfondando una serranda di via della città di Prato. A bordo della vettura due donne, una di 49 anni, la conducente, l'altra una ragazzina di 16. Entrambe non hanno riportato gravi conseguenze, se non lievi contusioni.

Come hanno fatto a finire nella serranda? La dinamica è al vaglio della polizia locale di Roma Capitale. Tra le ipotesi anche quella di un cattivo funzionamento dei freni. Intanto sui social i residenti denunciano la pericolosità di quel tratto di strada. "Corrono e spesso qui ci sono state persone investite", racconta un cittadino. Un altro chiede "l'installazione di dossi per limitare la velocità".