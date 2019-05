Incidente a Magliana: perde controllo del furgone, si ribalta e finisce contro auto in sosta

Incidente oggi in via della Magliana, all'altezza di piazza Meucci. E' successo intorno alle 14. Sul posto tre pattuglie del Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Secondo i primi riscontri, un 57enne alla guida di un Fiat Doblò, ha perso il controllo del suo furgone ribaltandosi.

Nell'impatto il mezzo è finito contro un'auto in sosta. I pompieri hanno estratto il conducente dalle lamiere poi trasportato in ospedale in codice rosso per dinamica. Sarà sottoposto ai testi di alcol e droga.