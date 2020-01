Incidente stradale per Magalli: Smart distrutta, lui illeso

Incidente per Giancarlo Magalli. Il conduttore de I fatti Vostri è uscito illeso da uno schianto avvenuto venerdì sera sulla Cassia Bis. L'auto del conduttore, una Smart, è finita contro il guardrail ed è andata distrutta.

Nessuna conseguenza per Magalli, fortunatamente illeso. Lo stesso presentatore sulla sua pagina facebook ha pubblicato la foto della Smart distrutta commentando: "Incidente brutto ma non si è fatto male nessuno, per fortuna".

Sempre sui social è la figlia di Magalli, Michela, a rassicurare gli utenti su Instagram, sulle condizioni di salute del padre: "Qui tutti bene. Uno spaghetto e passa la paura", si leggeva in una instagram stories di ieri.