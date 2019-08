Sistema la spesa in auto e viene centrata da una jeep in retromarcia: morta un'anziana

Maddalena Bussi, di 78 anni, è morta a seguito di un tragico incidente avvenuto nel centro di Castel Madama, nei pressi di Tivoli. L'anziana è stata investita il 14 agosto dopo aver fatto la spesa in un supermercato ed è deceduta poco dopo in ospedale, a causa delle ferite riportate.

L'uomo che l'ha investita, di 72 anni, stava facendo retromarcia con la sua jeep Nissan e l'ha centrata. I test di alcol e droga a cui è stato sottoposto hanno dato esito negativo. I carabinieri di Tivoli che hanno eseguito i rilievi stradali e scientifici in via del Vignola, come da prassi hanno sequestrato il mezzo e la patente dell'uomo è stata temporaneamente revocata.

Secondo i riscontri dei militari la Maddalena Bussi è stata investita mentre stava sistemando la spesa in macchina dopo essere uscita da un supermercato. La manovra in retromarcia dell'uomo è stata fatale.