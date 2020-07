Investite da un'auto sul lungotevere, ferite due donne

Incidente stradale sul lungotevere dove due donnne sono state investite da un'auto per poi essere trasportate in ospedale. Il sinistro su lungotevere Guglielmo Oberdan, direzione piazza Monte Grappa.

In particolare la chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 21:00 di mercoledì sera dopo che le due donne, entrambe italiane di 56 e 53 anni, sono state investite per cause in via di accertamento da una Mercedes condotta da un uomo italiano di 45 anni, fermatosi a prestare i primi soccorsi.

Scaraventate in terra, le due donne sono stati soccorse dalle ambulanze del 118 e trasportate entrambe in codice rosso, la 56enne al Policlinico Universitario Agostino Gemelli e la donna di 53 anni all'ospedale San Camillo.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono invece intervenuti gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale. Da accertare la dinamica, sulla quale sono in corso ulteriori accertamenti. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che le due donne non stessero attraversando sulle strisce pedonali quando sono state colpite dall'auto, che non avrebbe fatto in tempo ad evitarle.

Ascoltato dagli agenti, il conducente della Mercedes è stato poi accompagnato in ospedale per gli accertamenti alcolemici e tossicologici di rito.