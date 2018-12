Ponte Mazzini: dopo incidente auto sfonda muro del Lungotevere, tre feriti

Incidente nella notte sul Ponte Mazzini di Roma, all'altezza del lungotevere Tebaldi. Una dinamica ancora tutta da chiarire e sulla quale sta lavorando la Polizia Locale accorsa sul posto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 3:30 circa della notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre.

Secondo i primi riscontri a scontrarsi sono stati una Opel Corsa e una Bmw. La carambola dell'incidente ha poi portato la prima auto a finire sul parapetto di Ponte Mazzini, mentre la Bmw si è fermata dopo aver distrutto parte del muro di contenimento con il muso sospeso sul Tevere.

Sul posto, allertati, sono quindi giunte due ambulanze e, appunto, i vigili di Roma Capitale. Tre i feriti, tutti fortunatamente in modo lieve. Due in codice giallo e uno in codice verde, tutti trasportati all'ospedale Fatebenefratelli.