Incidente sul lungotevere: ciclista ferito dopo scontro con un'auto

Incidente stradale a Marconi dove un ciclista è rimasto ferito. E' accaduto nella serata di mercoledì 3 luglio sul lungotevere degli Inventori. Ad impattare per cause in via di accertamento un'auto e la bici sulla quale si trovava la persona rimasta ferita.

In particolare il sinistro è avvenuto intorno alle 22:00 all'altezza di piazza Augusto Righi. Qui, per cause ancora in via di accertamento, sono venuti a contatto la due ruote ed una Fiat 500. Affidato alle cure dell'ambulanza il ciclista è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Camillo in codice rosso.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale.