Incidente ad Ostia: auto investe due ciclisti sul lungomare, tre i feriti

Incidente ad Ostia dove un’auto ha investito due ciclisti. E’ accaduto sul lungomare Amerigo Vespucci. Tre i feriti, i due pedalatori e l’automobilista.

In particolare l’incidente stradale è avvenuto intorno alle 8:00 di mercoledì 8 maggio. A colpirli una Renault Clio condotta da un uomo. I due ciclisti un 40enne ed un 49enne sono stati affidati alle cure del personale del 118 e trasportati all’ospedale Grassi di Ostia, il primo in codice verde ed il secondo in codice giallo. Ferito anche l'automobilista.

Da accertare la dinamica dell’incidente, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.