Incidente ad Ostia: Smart si schianta contro auto in sosta e si ribalta, ferito 29enne

Due incidenti con feriti gravi ed uno con esito mortale. Continua a crescere il bollettino dei sinistri stradali nella Capitale. Sono infatti tre i sinistri di un certo rilievo avvenuti nelle ultime 24 ore, a Tor Bella Monaca, al Nomentano e, stamattina presto, ad Ostia.

Sempre nella giornata di ieri un'auto si è ribalata nella zona di Roma nord, ma a parte i danni alla vettura nessuno ha riportato gravi conseguenze. La giornata di giovedì 24 gennaio si era aperta in mattinata con un pirata della strada datosi alla fuga con l'auto dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro con uno scooter sulla via Prenestina. L'uomo è stato poi rintracciato.

Proprio sul litorale lidense è rimasto gravemente ferito un ragazzo romano di 29 anni coinvolto in un incidente avvenuto poco prima delle 5:30 di venerdì 25 gennaio sul lungomare Paolo Toscanelli, all'altezza di piazza delle Caravelle.

Secondo i primi accertamenti il giovane rimasto ferito avrebbe perso il controllo della Smart che stava conducendo per cause ancora in via di accertamento impattando violentemente contro tre auto in sosta: una Seat Ibiza, una Fiat 500 ed un Fiat Scudo. La citycar ha poi terminato la propria corsa ribaltata.

Ferito, il 29enne è stato affidato alle cure dell'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia. Per consentire la rilevazione scientifica dell'incidente agli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto, è stato chiuso temporaneamente il tratto di lungomare Toscanelli dove è avvenuto il sinistro, in direzione piazza dei Ravennati.

Un incidente che si somma agli altri sinistri avvenuti come detto, nelle ultime 24 ore. Prima di Ostia gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti nella zona di Roma Nord. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 20:00 sui via Due Ponti. Qui una Fiat 500 condotta da un ragazzo italiano di 24 anni ha impattato contro una Fiat Panda terminando la propria corsa ribaltata. Ilesso il conducente finito sottosopra. Inevitabili i risentimenti al traffico della zona.

Poco prima, intorno alle 19:00, un terzo incidente, questa volta con feriti. In particolare lo scontro è avvenuto su via di Santa Costanza, altezza incrocio via Nomentana. Qui sono venute a contatto per cause ancora in via di accertamento due auto, una Peugeot Tweet ed una Ford Focus. Ad avere la peggio il conducente della seconda vettura, trasportato in codice rosso dall'ambulanza del 118 al Policlinico Umberto I. Sul posto per effettuare i rilievi scientifici i vigili urbani del II Gruppo Sapienza.

L'amara giornata di incidenti si era aperta intorno alle 17:00, con un sinistro nel quale ha perso la vita un 80enne (QUI LA NOTIZIA). I fatti su viale Paolo Ferdinando Quaglia, a Tor Bella Monaca, dove l'80enne alla guida di una Renault Clio si è schiantato violentemente contro dei cassonetti dei rifiuti della strada. Trasferito d'urgenza al Policlinico Tor Vergata per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Rilevato dagli agenti del VI Torri della Polizia Locale di Roma Capitale, secondo gli accertamenti dei 'caschi bianchi' l'80enne potrebbe aver avuto un malore prima del sinistro.

Ad aprire la giornata di ieri un quinto incidente, avvenuto sulla via Prenestina senza feriti gravi, con uno scooterista di 42 anni medicato in codice giallo al Policlinico Casilino. Subito dopo il sinistro il conducente della Ford Fiesta che ha impattato contro lo scooter Yamaha, si era però dato alla fuga. Sulle sue tracce gli agenti del V Gruppo Casilino che hanno scovato il 35enne romano datosi alla fuga nel pomeriggio nella zona della Bufalotta (qui la notizia completa).