Ostia: perde controllo dell'auto e si ribalta dopo incidente sul lungomare

Incidente nel pomeriggio di lunedì 23 aprile ad Ostia. Intorno alle 18:30 circa una Lancia Y si è ribaltata dopo uno scontro. E' successo sul lungomare Caio Duilio 13. Sul posto la Polizia Locale del X Gruppo Mare che ha ricostruito l'accaduto. Secondo le prime indagini l'auto, guidata da un uomo, ha sbandato per poi scontrarsi contro una Kia Picanto in sosta davanti lo stabilimento Plinius.

A causa dell'impatto la Lancia si è ribaltata. Il conducente, estratto dalle lamiere, è stato trasportato in codice rosso per dinamica all'ospedale Grassi di Ostia. Sarà sottoposto ai test di alcol e droga come da prassi.