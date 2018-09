Ostia: non si ferma all'alt e causa incidente, arrestato 48enne

Ha provocato un incidente stradale dopo non essersi fermato ad un posto di controllo. E' accaduto intorno alle 16:00 di venerdì 14 settembre. La folle corsa è cominciata in via Cristoforo Colombo, altezza di viale della villa di Plinio, zona Castel Fusano. Intimatogli l'alt da una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale di Roma Capitale l'automobilista, alla guida di una Alfa Romeo Mito, ha però accelerato fuggendo in direzione del litorale di Ostia.

Incidente sul lungomare Duilio

Inseguito dai 'caschi bianchi' il fuggitivo ha arrestato la sua corsa dopo aver causato un incidente sul lungomare Duilio, altezza piazzale Mediterraneo. Bloccato dai vigili urbani è stato poi identificato in un italiano di 48 anni ed arrestato. Nel sinistro provocato dal fuggitivo una persona è rimasta ferita ed è stata traportata all'ospedale Grassi di Ostia per accertamenti.