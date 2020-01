Incidente in scooter per Luca Zingaretti: lieve scontro con un'auto a Prati

Attimi di paura per Luca Zingaretti, fratello del segretario dem Nicola, e celebre interprete del commissario Montalbano nell'omonima serie tv. Zingaretti è rimasto coinvolto in un incidente con lo scooter in via Cola di Rienzo, nel cuore di Prati. Dalle prime informazioni, starebbe bene. Solo un grande spavento. Il sinistro ha coinvolto anche un'auto. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Prati. Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.